Il frappe un employé de Brussels Airport qui lui refuse l'embarquement: il est condamné à six mois de prison

Un homme a été condamné à six mois de prison pour avoir frappé un employé de Brussels Airport. La raison de sa colère ? Le refus de l'employé de le laisser embarquer. En effet, le voyageur était arrivé en retard.

L'incident s'est produit le 4 octobre dernier au comptoir d'enregistrement de l'aéroport national. Le voyageur voulait s'enregistrer pour son vol, mais il était arrivé trop tard. "L'avion était déjà à la porte d'embarquement et les passagers étaient sur le point d'embarquer, il était donc tout simplement impossible de l'enregistrer", a déclaré l'employé de l'aéroport devant le tribunal. "Il faut au moins quinze minutes pour se rendre du comptoir d'enregistrement à la porte d'embarquement, il n'y serait jamais parvenu."

Le voyageur a alors été informé qu'il allait rater son vol et l'employé a soudainement reçu un violent coup au visage. Un de ses collègues et la police ont réussi à arrêter le prévenu avant qu'il ne quitte l'aéroport. "Le personnel de l'aéroport est confronté presque quotidiennement à des agressions verbales et c'est déjà assez grave", a déclaré le parquet. "C'est pourquoi nous avons une tolérance zéro en matière d'agression physique."

Le tribunal a suivi le réquisitoire du ministère public et a prononcé une peine de six mois de prison.