"Je me sentais du côté des morts, il m'a fallu reconstruire un chemin vers les vivants"

Sandrine Couturier, directrice d'une association, se trouvait, le 22 mars 2016 à 09h10, dans la deuxième voiture de la rame de métro où se trouvait le kamikaze Khalid El Bakraoui. Elle a livré son témoignage d'une voix douce, posée, ponctué de quelques notes d'humour.

"J'ai pris le métro à Demey. J'étais assise côté fenêtre donnant vers le quai. Nous sommes arrivés à la station Maelbeek. J'étais sur mon GSM, je n'ai donc pas vu le jeune homme porteur d'un sac à dos. Il y avait quatre rangées de sièges qui nous séparait. Le métro a redémarré. Je me rappelle me sentir être attirée vers l'avant. À ce moment-là, ça a explosé. Je me souviens, et de la violence d'un choc sur le haut de ma poitrine, et d'avoir vu le toit du wagon qui s'ouvre comme une boîte de conserve. Mon cerveau a alors fonctionné très très vite et je n'avais qu'un seul but: sortir", a relaté la rescapée.