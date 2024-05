Travaux au Carrefour Léonard: la gestion des ministres Ecolo "est vraiment problématique", jugent Les Engagés

La Flandre ferme le Carrefour Léonard, il y a des kilomètres et des kilomètres de file, on en parle tout le temps, notamment sur la E411, les Wallons sont pénalisés, ce sont les Ecologistes qui ont géré au fédéral et à Bruxelles et en Wallonie, le volet mobilité. Qu'est-ce que vous en pensez ?

D'abord, sur la forme, c'est vraiment problématique. Normalement, dans un pays fédéral comme le nôtre, il faut de la concertation, particulièrement sur certains enjeux, dont la mobilité. Ça n'a pas eu lieu, mais vous venez de le dire, ce ne sont, en tout cas du côté francophone et au niveau fédéral, que des Ecolos. Ne me dites pas qu'ils ne se voient jamais. Ils ne se voient pas le lundi matin au bureau politique du parti et ils n'en parlent pas entre eux ? C'est quand même dingue. C'est vrai que s'il n'y a pas de structure formelle mise en œuvre, eh bien on discute à côté et on essaye quand même de s'échanger les informations et de se mettre d'accord. Non, ça n'a pas été fait et c'est une vraie catastrophe parce qu'on aurait dû mieux anticiper. Alors, est-ce qu'il fallait faire des travaux ? Oui, c'est bien le job du politique d'anticiper et, quand c'est nécessaire, de faire des travaux. Mais, il faut se concerter, il faut communiquer et il faut réfléchir à des pistes alternatives.

À lire aussi Travaux au Carrefour Léonard: de gros embarras prévus ce vendredi, les deux tunnels fermés à la circulation

À lire aussi Carrefour Léonard: les travaux vont entrer dans une nouvelle phase, voici les prochaines échéances