"Je vous demande de faire preuve de prudence", plaide l'avocat d'Abdelmalek A.

La défense d'Abdelmalek A. a demandé mardi aux juges du dossier Encro de faire "preuve de prudence et de rigueur" et d'exiger "du parquet un faisceau d'indices graves, précis et concordants" au moment de déterminer la peine à infliger à son client. Ce dernier est considéré par le ministère public comme l'un des dirigeants d'une organisation criminelle active dans le trafic de stupéfiants mise au jour après le décryptage des messageries Encrochat et Sky ECC. Une peine de 20 ans a été requise à son encontre.

"On est loin du baron de la drogue multi condamné", a assuré Me de Beco. "Il vit dans un appartement avec ses cinq enfants, il n'a pas de grosse voiture, pas de propriété à Dubaï... La peine demandée par le parquet est totalement disproportionnée."

Concernant les discussions relatives à du cannabis retrouvées sur l'un des téléphones de son client, le pénaliste a reconnu qu'elles pouvaient laisser penser à l'organisation d'un trafic. Il a en revanche souligné en se basant sur les messages qu'"on est loin du trafic international de cocaïne".

Enfin, Me de Beco a soutenu que son client n'était pas relié aux pseudonymes Sky "Mbappé" et "MBS". Il a insisté sur le fait que le lien fait par les enquêteurs entre Abdelmalek A. et ces comptes était très ténu. "On ne sait pas encore tout sur la technique de décryptage et sur la sélection des messages (par les enquêteurs, NDLR)", a ajouté l'avocat.

Ce dernier a finalement demandé une "peine raisonnable" pour son client. "Tout ce qui dépasse 10 ans est hors proportion", a-t-il précisé.