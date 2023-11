Jusqu'à 30 mois de prison ferme pour deux plantations de cannabis en Brabant wallon

Le tribunal correctionnel du Brabant wallon a condamné mardi par défaut Mohamad M., un habitant de Waterloo né en 1990, à trente mois d'emprisonnement ferme, et à une amende de 8.000 euros. Ses co-prévenus Gjergji X., Anesti X. et Ledion T. écopent de deux ans de prison et de 8.000 euros d'amende, avec sursis partiel pour le deuxième qui ne faisait pas défaut. Tous trois étaient impliqués dans deux cultures clandestines de cannabis installées en 2021 et 2022 à Grez-Doiceau et Waterloo.