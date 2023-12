Jusqu'à cinq ans de prison pour l'importation d'au moins une tonne de cocaïne

Roberto Y. C., désigné par le parquet comme le leader de l'organisation, a déjà été condamné à trois reprises dans des dossiers de stupéfiants. Le tribunal a conclu dans son cas à une unité d'intention avec des faits similaires pour lesquels il avait écopé de six ans de prison en janvier, et l'a condamné à trois années supplémentaires.

El Amrani R., en aveu d'avoir participé au premier convoi et désigné comme recruteur pour le réseau, a écopé de cinq ans de prison. Les chauffeurs Najim R., qui niait toute implication, et Chupanovitch C. S., qui disait ignorer qu'il transportait de la drogue, ont pris quatre ans. Rouslan N., expéditeur et chargé de corrompre des travailleurs du port, a été condamné à 30 mois avec sursis.

Le tribunal a déclaré saisies des sommes pour un total de 1,42 million d'euros, dont 1,3 million pour le seul Roberto Y. C.