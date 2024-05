Une étudiante belge perd la vie en Irlande après avoir chuté d'une falaise de 120 mètres

Une étudiante en médecine, originaire de Flandre, a perdu la vie samedi en tombant des falaises de Moher, dans l'ouest de l'Irlande, alors qu'elle faisait une randonnée avec trois amis. Selon les sources du journal Daily Mirror, elle aurait perdu l'équilibre.

Les falaises de Moher sont parmi les plus hautes d'Europe et constituent l'une des attractions touristiques les plus populaires d'Irlande. Près de l'endroit où la tragédie s'est produite, elles mesurent 120 mètres de haut.