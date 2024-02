La circulation des trains interrompue sur la ligne Louvain-Ottignies

La circulation des trains était interrompue lundi matin sur la ligne reliant Louvain et Ottignies en raison d'un problème de signalisation survenu vers 5h40 entre Sint-Joris-Weert et Basse-Wavre. Tous les trains S20 Louvain - Wavre - Ottignies sont supprimés entre les gares d'Ottignies et de Sint-Joris-Weert, fait savoir la SNCB sur son site internet.