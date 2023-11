La police avait perdu sa trace: le suspect d'une fusillade à Genk retrouvé en Espagne

Un homme de 43 ans originaire de Genk (province de Limbourg) a été interpellé mercredi dans la ville espagnole d'Alicante, soupçonné d'avoir participé à une fusillade à Genk au mois d'octobre. Les autorités espagnoles ont reçu une demande d'extradition pour livrer l'homme à la Belgique, a indiqué samedi la zone de police locale de Genk (Carma).

Dans la nuit du 8 au 9 octobre, la police a été appelée pour une fusillade dans la Weg naar As à Genk. Le suspect avait pris la fuite après les faits. La zone de police Carma s'est immédiatement rendu sur place et a mené une opération de recherche élargie dans les environs. Les forces de l'ordre ont presque immédiatement identifié le suspect. Il a ensuite réussi à rester sous les radars pendant un certain temps.