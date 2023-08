La police lance un avis de recherche pour des coups assénés lors des Fêtes de Gand

Les faits se sont produits le vendredi 21 juillet 2023 à 00h39. "Deux couples ont eu une altercation suivie d'une bousculade dans l'Onderstaat à Gand. Un homme âgé de 36 ans a été grièvement blessé et son pronostic vital est réservé", indique l'avis de recherche. "Après les faits, les deux suspects sont partis en direction de la Belfortstraat."

Le premier suspect est un jeune homme âgé entre 20 et 25 ans. Il mesure 1m85, a les cheveux courts et foncés, et s'exprime avec un accent gantois. Au moment des faits, il portait un sweat blanc de marque Champion, un pantalon noir et des baskets blanc et gris.