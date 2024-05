Info trafic: la circulation est très compliquée en direction du carrefour Léonard

08h19 De nombreux ralentissements Faisons un tour des zones de ralentissements vers et autour de Bruxelles. 1 heure de files maintenant entre La Hulpe et Tervuren vers Zaventem. 25 minutes entre Haut-Ittre et Beersel sur le ring intérieur de Bruxelles. 20 minutes toujours sur le ring intérieur entre Expo et Machelen 20 minutes sur l'E411 Namur-Bruxelles entre Overijse et le Carrefour Léonard 20 minutes sur l'E429 Tournai-Bruxelles entre Tubize et Halle 15 minutes sur l'E19 Anvers-Bruxelles entre Malines-sud et Machelen 10 minutes sur l'E40 Liège-Bruxelles entre Everberg et Wolwué-Saint-Etienne et également sur l'E40 venant de Gand entre Ternat et Berchem-Sainte-Agathe. Dans le Hainaut, toujours des files également sur l'E19 Mons-Bruxelles entre l'Aire du Bois du Gard et Houdeng-Goegnies où vous ajoutez un peu moins de 25 minutes à votre temps de parcours. En région liégeoise, 10 minutes de files sur l'E40 entre l'Aire de Melen et les Hauts-Sarts vers Loncin. Dans le sud du Pays, 20 minutes sont à ajouter entre Hondelange et Mamer au Luxembourg.

07h29 Il faut s'armer de patience Un véhicule est tombé en panne sur le ring intérieur à hauteur de Grimbergen en direction de Zaventem. Cela n'impacte pas la circulation avec toujours 20 minutes à ajouter entre Expo et Machelen. Plus loin c'est 15 minutes qu'il faut ajouter avant la zone de chantier entre Wezembeek-Oppem et Tervuren. Files importantes entre La Hulpe et le Carrefour Léonard en venant de Waterloo. 45 minutes sont à ajouter à votre temps de parcours. Toujours 15 minutes entre Overijse et Léonard sur l'E411, 15 minutes sur le ring intérieur de Bruxelles entre Haut-Ittre et Halle vers Grand-Bigard et 20 minutes maintenant sur l'E429 entre Tubize et le ring de Bruxelles. Sur le ring extérieur, vous ralentissez de Grimbergen à Jette (+10 minutes) et de Grand-Bigard à Anderlecht (+10 min). 2 légères zones de ralentissements de 5 minutes sont aussi repérées sur l'E40 Liège-Bruxelles entre Haasrode et Heverlee et entre Everberg et Woluwé-Saint-Etienne.

07h09 Chaos au carrefour Léonard Plusieurs zones de ralentissements autour de Bruxelles avec la plus importante, évidemment, entre La Hulpe et Tervuren sur le ring extérieur en direction du Carrefour Léonard. Vous devez déjà ajouter 45 minutes en direction de Zaventem. Des files aussi pour accéder au Carrefour Léonard en provenance de Namur sur l'E411. Vous ajoutez 15 minutes depuis Overijse. Sur le ring intérieur, vous ajoutez 8 minutes entre Haut-Ittre et Halle vers Grand-Bigard. Ensuite 6 minutes entre Grand-Bigard et Jette et 15 minutes entre Expo et Machelen. Enfin, vous ajoutez 15 minutes sur l'E429 entre Tubize et Halle 15 minutes également dans le sud du pays entre Weyler et Bridel au Luxembourg 20 minutes entre Alost et Affligem sur l'E40 venant de Gand en direction de Bruxelles. Un véhicule était tombé en panne à Affligem mais il a été dépanné.

06h38 Déjà un accident Un accident impliquant 1 seul véhicule s'est produit en bande de gauche sur l'E411 Namur-Luxembourg à hauteur de Hondelange en direction du Luxembourg. Des files sont constatées entre Arlon et Sterpenich (+15 min) A Bruxelles, les files évoluent rapidement au niveau du Carrefour Léonard où vous circulez sur une seule bande verrs Zaventem comme vers Waterloo. Déjà maintenant 30 minutes à ralentir depuis Groenendaal vers Zaventem. Des files également en intérieur entre Grand-Bigard et Jette (+4 min) puis entre Strombeek-Bever et Machelen (+5 min) et entre Wezembeek-Oppem et Tervuren (+6 min) Vous ralentissez enfin 6 minutes entre Tubize et Halle sur l'E429 venant de Tournai.