La station essence d'Eynatten fermée à la suite d'une fuite de gaz

Une fuite de gaz a été signalée jeudi peu après 16h00 au niveau de la station-service Total à Eynatten, a indiqué vendredi matin la zone de police Vesdre-Gueule qui s'est rendue sur place, tout comme Resa et les pompiers.

Le bâtiment a été évacué et interdit d'accès et des barrages routiers ont été mis en place. Une fuite souterraine a été localisée et un grillage a été installé, interdisant l'accès à la station, a précisé la zone de police.

Une odeur de gaz avait déjà été signalée à cet endroit mardi mais aucune fuite n'avait été trouvée.