L'aéroport d'Hambourg fermé après qu'un homme armé a foncé sur un portail en voiture

L'aéroport de Hambourg, en Allemagne, a été fermé samedi soir après qu'un homme armé a franchi un portail pour pénétrer dans l'enceinte de l'aéroport vers 20h00, a déclaré un porte-parole de la police fédérale. Tous les vols à destination et en provenance de la ville allemande ont été suspendus.

L'épouse du conducteur avait déjà prévenu la police auparavant de la possibilité d'un enlèvement d'enfant.

Des unités de la police d'État et fédérale sont sur place, avec des unités déployées près de la voiture en question.

L'aéroport a été fermé à partir de 20h24, et six décollages et 21 atterrissages auraient dû avoir lieu depuis lors. Un terminal a été évacué de même que plusieurs avions.