L'analyse de la téléphonie a mis les enquêteurs sur la piste de Gaëtan Legros

Les enquêteurs ont présenté leur travail mardi matin dans le cadre du procès en assises de Gaëtan Legros et d'Alix Verbruggen, qui doivent répondre de l'assassinat de Nico Becker et d'incendie volontaire.

Le commissaire de la zone de police Orneau-Mehaigne, Didier Mettens, est descendu sur place le jour des faits, il résume l'enquête. "Nous avons été appelés par une riveraine le 8 août 2022 vers 14h20. Elle signalait un dégagement de fumée dans un champ, auquel on accède par la rue Taille-Colin à Lonzée. Il y avait une masse carbonisée à l'arrière du véhicule, un Citroën Berlingo, un corps. Il s'agissait de celui de Nico Becker, domicilié à Jemeppe-sur-Sambre. L'analyse de la téléphonie et le passage du véhicule de sa maman dans les environs du lieu de l'incendie, relevé via des caméras de surveillance, nous ont mis sur la piste de Gaëtan Legros."

Des mandats de perquisition ont été délivrés par la juge d'instruction et Gaëtan Legros a été interpellé le 10 août dans la cuisine de sa friterie, avec l'appui des unités spéciales. Alix Verbruggen était présent à ce moment, mais n'avait pas encore été inquiété.