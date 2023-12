L'approvisionnement en eau, rétabli à Verviers après la rupture d'une canalisation

Le réseau d'eau est à nouveau opérationnel ce jeudi matin à Verviers et Dison malgré la rupture de canalisation survenue mercredi soir rue des Raines à Verviers, indiquent les pompiers de la zone de secours 4, Vesdre Hoëgne et Plateau. Si l'approvisionnement en eau ne constitue plus un problème, des pertes de pression peuvent encore être constatées.