Le dossier franchit une première étape en vue de la cour d'assises

L'enquête sur l'assassinat de Magali W. (46 ans) et sa fille Coline (17 ans), le 24 mars 2022 à Kraainem, est terminée et la chambre du conseil de Bruxelles a renvoyé le dossier au parquet de Bruxelles la semaine dernière. Celui-ci va désormais porter le dossier devant la chambre des mises en accusation en demandant le renvoi de trois suspects devant la cour d'assises. L'information révélée lundi par Het Laatste Nieuws et Het Nieuwsblad a été confirmée par le parquet.