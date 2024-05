Un bébé percuté par une voiture à Comines: les yeux du conducteur de 94 ans étaient "blancs"

"Heureusement que ma femme était là pour crier parce que moi, quand je m'engage sur un passage pour piétons et que je vois que la voiture est quand même assez loin, c'est que la personne m'a vu", raconte Kylian. "Si ma femme n'était pas là pour crier, le petit, je pense, ne serait plus parmi nous", regrette-t-il.

Kylian et Mélanie allaient chercher des médicaments pour leur très jeune bébé, quand soudain, en s'engageant sur un passage piéton, la poussette est percutée par une voiture. L'homme au volant ne s'arrête pas tout de suite. En regardant les images au ralenti, on aperçoit le réflexe du papa qui écarte la poussette et amortit le choc.

Le conducteur âgé de 94 ans s'est finalement arrêté beaucoup plus loin, en prétendant qu'il n'avait rien touché. Il semblait souffrir d'une très mauvaise vue. "Ses yeux étaient blancs, donc on avait un œil complètement blanc. Et l'autre œil était un petit peu moins blanc que l'autre, mais il était vraiment blanc", se rappelle Kylian. "Donc, à ce moment-là, je me suis dit directement qu'il y avait un problème de vue par rapport à ça", ajoute le père du bébé.

Test d'aptitude

Pour Kylian, des tests sont nécessaires pour juger de l'aptitude de conduite des personnes plus âgées : "Je pense qu'il y avait un souci de vue, mais la police n'a pas fait de test au niveau de ça directement. À partir d'un âge, il faudrait quand même, tous les autant de temps, repasser des tests par rapport à la réactivité, par rapport à la vue, par rapport à l'ouïe, ce sont des choses quand même assez importantes", estime-t-il.