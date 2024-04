Le gouvernement américain va accorder 130 M d'euros aux gymnastes victimes du Dr Nassar

Le gouvernement américain a annoncé mardi qu'il allait payer près de 139 millions de dollars (130 millions d'euros) à plus d'une centaine de gymnastes et anciennes gymnastes victimes d'agressions sexuelles commises par un ancien docteur de l'équipe nationale, Larry Nassar, sous couvert du traitement des blessures sportives. Parmi elles figurent les championnes olympiques Simone Biles, Aly Raisman et McKayla Maroney.