Le parquet fédéral dépeint une organisation criminelle internationale et hiérarchisée

Le ministère public a mis en avant la "pérennité" du réseau grâce à l'utilisation, pendant plus d'un an et demi, de téléphones dotés de la messagerie cryptée Sky ECC. "Malgré les 200 perquisitions en octobre 2021, l'organisation a continué ses activités, même depuis la prison", a affirmé le procureur. Le trafic de stupéfiants était "continu et international": des trajets étaient organisés chaque semaine, jour et nuit, vers l'Italie, la Suède ou encore l'Allemagne. La Colombie, le Brésil, le Maroc, la France, les Pays-Bas ainsi que l'Albanie ont également été cités dans le dossier.

Le parquet a présenté un système hiérarchique et dix rôles en son sein. Il y avait ainsi des ouvriers de laboratoire (comme les prévenus Jefferson et Yeison M.M.), des fournisseurs de produits chimiques, des transporteurs (Joachim B. et Mohamed T., par exemple), des garagistes pour installer des caches dans des véhicules, des importateurs (Bilal I. et Michael G.), des employés du port missionnés ponctuellement, des logisticiens, des aides au blanchiment d'argent (comme Miranda B.) et des hommes de paille.