Mort de Laura et disparition de Marc à Tenerife: le véhicule du couple a été retrouvé

Selon nos confrères, ce sont de "bons amis" du couple qui ont trouvé le véhicule, alors qu'ils cherchaient dans les environs. Elle se trouvait "dans la rue principale d'un hameau", non loin de l'endoit où habitait le couple. Le véhicule était, semble-t-il, dévérouillé.

Du neuf dans l'affaire de la disparition de Laura Trappeniers et Marc Olbrechts: leur véhicule, une Opel Mokka bleue, a été retrouvé, dévoile VTM.

La police a été prévenue et a saisi le véhicule.

Pour rappel, la presse espagnole a annoncé samedi passé la découverte du corps de Laura Trappegniers, repêchée dans l'eau avec un sac plastique sur la tête. Selon un média espagnol, certaines extrémités du corps seraient manquantes.

La maison de Laura Trappeniers et de Marc Olbrechts est sous scellés judiciaire depuis dimanche dernier. Selon nos informations, une deuxième maison appartenant au couple est également inaccessible par décision de la justice. Cette villa est attenante à la première. Laura et Marc la mettaient en location à court terme. On y aperçoit les tableaux de Marc, qui est artiste-peintre.