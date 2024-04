Le parquet revient sur sa position et demande l'acquittement de Mohamed R. au procès Encro

Le procureur fédéral a pris la parole, mardi matin à l'ouverture de l'audience au procès Encro, pour demander l'acquittement de Mohamed R. Ce dernier est poursuivi devant le tribunal correctionnel de Bruxelles pour participation, en qualité de membre, à une organisation criminelle active dans des trafics de cocaïne et de cannabis.

"Je n'ai pas vu le moindre élément par rapport à une potentielle culpabilité de Mohamed R. dans le dossier. Je demande l'acquittement et ne plaide pas à titre subsidiaire" car "il n'y a rien dans le dossier contre mon client", avait conclu lundi la défense.

Mardi, le parquet a confirmé que le compte utilisé sur la messagerie cryptée Encrochat (et déchiffrée en 2020 par la police) n'appartenait pas au quinquagénaire et a demandé, en conséquence, l'acquittement de Mohamed R.

Les plaidoiries sont encore en cours au procès Encro, qui juge 129 prévenus pour participation à une organisation criminelle, trafic de stupéfiants et d'armes, tentative d'extorsion ou encore détention arbitraire et séquestration. Ces derniers ont été inculpés au terme de la vaste enquête Sky ECC, du nom de cette messagerie cryptée utilisée massivement par le milieu criminel, mise au jour par la police belge en 2021. Cette enquête avait débuté grâce à des informations recueillies par les polices française et néerlandaise à la suite du décryptage d'un autre réseau de communication sécurisé: Encrochat.

La dernière audience du procès Encro est prévue le 25 avril. Le tribunal ne devrait pas rendre son jugement, dans ce volumineux dossier, avant plusieurs mois.