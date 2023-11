Le procès du commissaire Pierre Vandersmissen contre l'avocat Alexis Deswaef plaidé jeudi

La cour d'appel de Bruxelles examinera jeudi une plainte pour harcèlement et outrages initiée par Pierre Vandersmissen, un commissaire de police, à l'encontre d'Alexis Deswaef, avocat au barreau de Bruxelles, ancien président de la Ligue des Droits Humains (LDH) et actuel vice-président de la Fédération internationale pour les Droits Humains (FIDH). En première instance, le 15 juillet 2021, le policier avait été débouté de son action.

Pierre Vandersmissen reproche à Alexis Deswaef de l'avoir harcelé et outragé sur les réseaux sociaux entre 2008 et 2016, période pendant laquelle il était directeur du service des interventions de la zone de police Bruxelles-Capitale/Ixelles et l'avocat président de la Ligue des Droits Humains. Ce dernier avait émis des critiques au sujet de la manière, parfois violente, dont le commissaire coordonnait la sécurité autour des manifestations à Bruxelles.

Le commissaire avait tout d'abord déposé une plainte contre Alexis Deswaef auprès du parquet. Mais celui-ci l'a classée sans suite. Il avait alors introduit une citation directe devant le tribunal. Le 15 juillet 2021, ce dernier s'était déclaré incompétent pour juger les prétendus faits de harcèlement et avait acquitté l'avocat pour les prétendus faits d'outrage, ce dernier ayant simplement exercé son droit à la liberté d'expression.