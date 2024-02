Le procureur demande l'expulsion d'un prévenu au comportement "inacceptable"

"Des incidents se déroulent quotidiennement dans l'enceinte du palais de justice et ont dépassé la limite de l'acceptable", a grondé le procureur. Ce dernier a relevé des insultes envers la police - "qui, je le rappelle, constituent un délit" - lors de la fouille en cellule du prévenu, des provocations au sein même de la salle d'audience, le fait que l'individu fume au cellulaire "alors que c'est totalement interdit".

"J'estime que la sécurité n'est plus garantie et je ne continuerai pas dans ce cadre-là. Je souhaite qu'Ali H. soit expulsé de la salle d'audience, le temps de vérifier tous ces incidents et pour ensuite revenir à un état d'esprit un peu plus calme", a conclu le ministère public.