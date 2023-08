Le Ring de Bruxelles est entièrement fermé sur plusieurs kilomètres: une déviation existe mais à certains endroits, "les automobilistes n'ont pas le choix"

Soyez prudents si vous voulez rejoindre la capitale d'ici à vendredi. Comme prévu, le ring de Bruxelles (RO) est bien interdit à la circulation en circulation extérieure en direction de Bruxelles, entre les échangeurs "Lillois/Braine-l'Alleud" et "Waterloo", donc sur plusieurs kilomètres. La situation était compliquée, bien entendu, en amont de cette fermeture, malgré les déviations mises en place (voir plus bas). La N27 entre Nivelles et Braine l'Alleud était également très chargée.

"Le trafic est quand même déjà dense avec des files qui se forment dès la sortie 24 Braine l'Alleud vers Bruxelles puique c'est à cette hauteur-ci que les automobilistes n'ont pas le choix. C'est cette portion du ring qui est fermée à la circulation jusqu'à la sortie 27 Waterloo. En temps normal, ce sont 35.000 automobilistes qui passent par ici chaque matin, mais là, ça sent encore un peu la fin des vacances. Donc, on parle plutôt de 25.000 voitures", commente à 7h Sébastien De Bock, notre journaliste qui est sur place pour bel RTL.