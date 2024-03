Le rôle de Nabil A. s'arrête à celui d'"intermédiaire", martèle sa défense

L'avocat de Nabil A. a martelé mardi, devant le tribunal correctionnel de Bruxelles, que le rôle de son client dans le dossier Encro s'arrêtait à celui d'intermédiaire et de commissionnaire. Le prévenu est suspecté d'avoir été un preneur de décisions dans une organisation criminelle active dans le trafic de stupéfiants mise au jour après le décryptage des messageries Encrochat et Sky ECC. Le parquet a requis 10 ans de prison à son encontre.

"Vous n'avez pas quelqu'un qui prend des décisions, il ne fait que transférer les messages d'une personne à l'autre", a expliqué le pénaliste en se basant sur les conversations décryptées par les enquêteurs. "On lui demande s'il sait où trouver de la cocaïne et il fait fonctionner son carnet d'adresse, il n'a pas de stupéfiants."

"Le seul fait concret qu'on a, c'est l'importation de 40 kilogrammes de stupéfiants dans lequel mon client a mis en contact avec quelqu'un capable de faire sortir ces stupéfiants à l'aéroport et il gagne 8.000 euros à partager en quatre. Le parquet demande un million de confiscations, on veut couler cet homme !", a déploré le conseil de Nabil A.

L'avocat a finalement insisté sur le fait que le prévenu était inséré dans la société et qu'au moment de son arrestation, il était rangé et avait cessé toute activité en lien avec les stupéfiants depuis trois ans. "Punissez-le pour ce qu'il a fait : une peine de maximum cinq ans avec du sursis et éventuellement une probation", a conclu Me de Vlaemynck.