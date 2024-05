"Complice" et "incompétente": un eurodéputé roumain tacle la Belgique pour son traitement des agressions de camionneurs

Sur son compte Facebook eurodéputé, Vlaad Gheorghe, a publié un post acerbe dans lequel il accuse la Belgique de "complicité", "d'incompétence" et de "désintérêt". L'élu indique ne pas "accepter la couverture de cette tragédie." "J'ai demandé au ministre belge de la Justice, Paul Van Tigchelt, de recadrer les crimes commis avec meurtre. Ce n'est pas la première attaque de ce genre. Il faut arrêter ce phénomène. Que tout le monde soit clair que l'agression des conducteurs de tireur a des conséquences terribles. Si nous n'agissons pas maintenant, le phénomène se propagera et il y aura encore plus de victimes. Inacceptable!"

À lire aussi Camionneur tué sur l'E42: le parquet de Namur confirme que des faits similaires avaient déjà eu lieu la semaine avant le drame

"Nous avons demandé au parquet de Namur et au ministère de l'Intérieur belge d'indiquer clairement les mesures qu'ils ont prises dans le cas des deux conducteurs roumains agressés, à deux jours d'intervalle, exactement de la même manière et au même endroit. Je suis très curieux de voir comment ces autorités du cœur de l'Europe expliquent qu'après une première attaque – au cours de laquelle le conducteur roumain agressé a eu la chance de s'en sortir sain et sauf et a ensuite alerté la police – une seconde, hélas mortelle", écrit l'élu. "Un décès suivi d'un autre haussement d'épaules de la part des autorités de ce pays. Qui ont certes arrêté les suspects, mais elles disposaient de toutes les informations dès la première attaque survenue deux jours plus tôt. Le mode opératoire était le même, le lieu était le même, on ne peut s'empêcher de se demander pourquoi elles n'ont pas réagi plus vite et peut-être qu'aujourd'hui Gheorghe Tibil serait encore en vie, avec sa femme et sa famille."