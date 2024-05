Le trafic ferroviaire reprend partiellement entre Bruxelles et Louvain

La circulation des trains est à nouveau possible sur deux des quatre voies entre Bruxelles et Louvain depuis midi, précise le gestionnaire du réseau ferroviaire, Infrabel. Le trafic ferroviaire a été temporairement interrompu sur les quatre voies en raison d'un accident de personne survenu mercredi à 11h15 près de Kortenberg.

Dans la mesure du possible, les trains sont déviés. La SNCB mettra en place des bus de remplacement dès que possible et informe les passagers munis d'un billet de train qu'ils peuvent prendre un bus (616) de la société de transport public De Lijn.