Le tueur Freddy Horion, emprisonné depuis 44 ans, doit quitter sa prison: "Il a été jugé qu'une détention plus longue de mon client n'est plus une option"

Freddy Horion, qui a assassiné en 1979 toute une famille, ne doit plus se trouver en prison, après 44 ans d'incarcération. La cour d'appel d'Anvers juge qu'il doit d'ici cinq mois maximum séjourner dans une institution externe à la prison, aux frais de l'État belge. Ce dernier devra s'acquitter d'astreintes de 1.000 euros par jour de retard, écrit mercredi Het Laatste Nieuws.

Horion, qui a assassiné six personnes et est le plus ancien détenu de Belgique, avait été condamné à la peine de mort en 1980, commuée ensuite en prison à vie. En mai, il a obtenu gain de cause devant la Cour européenne des droits de l'homme, car l'État belge ne lui a offert aucune perspective de libération anticipée.