L'enquête sur les alertes à la bombe dans les écoles est menée par la PJF de Bruxelles

Le parquet de Bruxelles a centralisé tous les dossiers relatifs aux alertes à la bombe qui touchent ce lundi plusieurs écoles bruxelloises et brabançonnes, a-t-il indiqué. Quant à l'enquête, elle est menée par la police judiciaire fédérale (PJF) de Bruxelles. Le parquet a précisé qu'il prenait cette affaire très au sérieux.

"Un mail contenant des menaces d'explosion de bombes a été envoyé à une quinzaine d'écoles dimanche soir", a confirmé le parquet de Bruxelles, comme déjà expliqué par Wallonie-Bruxelles Enseignement (WBE). "Il s'agit essentiellement d'écoles situées à Bruxelles, mais aussi d'écoles situées dans le Brabant wallon", a-t-il rappelé.

"Le parquet de Bruxelles centralise tous les dossiers et l'enquête a été confiée à la PJF de Bruxelles. Cette enquête suit activement son cours aux fins d'identifier et d'interpeller l'auteur ou les auteurs des faits. Le parquet de Bruxelles souhaite indiquer qu'il prend ces faits très au sérieux et que les fausses menaces d'attentat sont punissables, en vertu du code pénal, de peines pouvant aller jusqu'à deux ans d'emprisonnement", a-t-il ajouté.