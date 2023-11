Les écoles fermées ce lundi en FWB après une alerte à la bombe rouvriront mardi

Au total, 26 établissements et quelque 10.000 élèves ont été concernés par ces fermetures préventives, après la réception dimanche soir par plusieurs écoles d'un courriel contenant des menaces d'explosion de bombes. Une enquête a été ouverte et confiée à la police judiciaire fédérale (PJF) de Bruxelles.

"On ne peut que déplorer la multiplication de ce type d'alertes ces dernières semaines et les difficultés qu'elles entrainent pour chacune et chacun, et en premier lieu pour les familles", a regretté Wallonie-Bruxelles Enseignement, qui a décidé de se constituer partie civile.