Les écoles fermées ce lundi en FWB après une alerte à la bombe rouvriront mardi

Tous les établissements ont été vérifiés dans la nuit de dimanche à lundi et durant la journée de lundi par les forces de l'ordre, qui n'ont rien trouvé. En conséquence, le centre de crise fédéral a demandé à la police de lever toutes les mesures, a indiqué Mme Marquette. "Tous nos établissements rouvriront donc leurs portes et fonctionneront normalement dès demain matin, mardi 28 novembre 2023."

Au total, 26 établissements et quelque 10.000 élèves ont été concernés par ces fermetures préventives, après la réception dimanche soir par plusieurs écoles d'un courriel contenant des menaces d'explosion de bombes. Une enquête a été ouverte et confiée à la police judiciaire fédérale (PJF) de Bruxelles.

"Nous tenons à remercier l'ensemble des équipes, au premier rang desquels nos directions d'établissement, qui ont géré la situation au mieux sur le terrain. Nous remercions également les parents et nos élèves pour leur compréhension et leur coopération malgré les difficultés que cela a pu engendrer", a souligné l'administrateur général de WBE, Julien Nicaise, cité dans un communiqué.

"On ne peut que déplorer la multiplication de ce type d'alertes ces dernières semaines et les difficultés qu'elles entrainent pour chacune et chacun, et en premier lieu pour les familles", a regretté M. Nicaise, dans un avis publié sur le site internet de WBE.

L'institution a introduit une plainte auprès du parquet de Bruxelles.