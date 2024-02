Manifestation à Bruxelles mardi pour la libération de Julian Assange

Une audience importante se déroulera devant la Royal Court of Justice à Londres mardi et mercredi au sujet de la demande d'extradition de Julian Assange réclamée par les États-Unis. De nombreux observateurs s'y rendront, dont l'avocat bruxellois Alexis Deswaef, vice-président de la Fédération Internationale pour les Droits Humains (FIDH). Il prendra la parole lors d'un rassemblement devant la Royal Court pour expliquer en quoi, selon la FIDH, le cas de Julian Assange est d'une importance capitale pour tous les journalistes dans le monde et en quoi il est aussi est au cœur de la défense des droits humains, puisqu'il touche à la liberté de la presse et à la liberté d'expression. "La FIDH demande à la justice britannique de ne pas extrader Julian Assange et de le remettre en liberté", a indiqué à Belga Alexis Deswaef.

Au moment où cette audience débutera, mardi matin, une manifestation aura lieu devant l'ambassade des États-Unis à Bruxelles, pour porter ce même message. "Cette audience constitue une étape très importante", a souligné le Comité Free Assange Belgium. "Il s'agira en effet pour deux juges de décider si le dernier appel introduit par Julian Assange peut être entendu ou non par la Haute Cour de justice britannique. Si l'appel est autorisé, la procédure continuera au Royaume-Uni, mais s'il est rejeté l'extradition d'Assange vers les États-Unis sera confirmée et ne pourra être empêchée que par une intervention de la Cour Européenne des Droits de l'Homme (CEDH)".