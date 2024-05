Mbaye Wade tué de 15 coups de couteau à Liège: l'accusé Jérémy Davin n'acceptait pas son homosexualité

Le procès a débuté avec trente minutes de retard en raison d'une procédure introduite par un des accusés devant la chambre des mises en accusation. Le parquet général a fait exécuter en fin de semaine dernière l'ordonnance de prise de corps contre le second accusé. Louis Bouton a alors introduit une demande de remise en liberté devant la chambre des mises en accusation. Cette procédure a été plaidée mardi matin et l'ordonnance est attendue en cours de journée.

La cour d'assises de Liège a entamé mardi matin par la lecture de l'acte d'accusation le procès de Jérémy Davin et Louis Bouton, accusés d'avoir commis l'assassinat, avec la circonstance aggravante de racisme ou d'homophobie, de Mbaye Wade. L'acte d'accusation révèle que Jérémy Davin n'acceptait pas son homosexualité et qu'il porte des tatouages qui peuvent être assimilés à des symboles nazis.

L'avocat général Brigitte Goblet a ensuite entamé la lecture de l'accusation, où elle dresse un portrait de la victime. Mbaye Wade était âgé de 43 ans au moment de son décès. Il était originaire de la région de Touba, au Sénégal, où vit encore sa famille composée de sa mère et de ses nombreux frères et sœurs. Son père était docker au Sénégal, où il est décédé jeune. Ce qui a contraint Mbaye Wade à abandonner ses études à l'âge de 17 ans et de devenir docker, puis à travailler dans le tourisme. Il était le principal soutien financier de sa famille jusqu'à sa mort.

Mbaye Wade a dû fuir le Sénégal en 2008, car les homosexuels y sont persécutés. Il a rencontré son compagnon chez un couple d'amis. Le couple avait conclu un contrat de cohabitation légale scellant son amour. Mbaye Wade était parfaitement intégré à la vie européenne et liégeoise. Il occupait les fonctions d'huissier au service du protocole de la Province de Liège.

Jérémy Davin, un Ansois âgé de 28 ans, et Louis Bouton, un Namurois âgé de 23 ans, sont accusés de son assassinat, avec la circonstance aggravante de racisme ou d'homophobie. L'acte d'accusation révèle que Jérémy Davin n'acceptait pas son homosexualité et qu'il portait des tatouages représentant des caractères SS. Il prétend que ces tatouages sont liés à une culture indoue et non pas au nazisme.