Un homosexuel tué par une personne arborant des tatouages nazis: un procès où "il reste des zones d'ombre" s'ouvre à Liège

Le 18 septembre 2020, le corps sans vie de Mbaye Wadé est découvert au 2e étage de la maison qu'il partage avec son compagnon : il a reçu 15 coups de couteau. Les caméras de surveillance montrent les images de 2 hommes, dont un grand, costaud, au crâne rasé avec des tatouages au cou et un tatouage SS sur le crâne. Il s’appelle Jérémy Davin, affirme être bisexuel, avoir rencontré Mbaye via une application de rencontres et avoir entretenu une relation au cours de laquelle il s’est senti "humilié".

Plus tard, il déclare que d'autres personnes sont arrivées, qu'il y avait beaucoup trop de monde. Sur une photo provenant des réseaux sociaux, il met en avant un corps sculpté et sur son crâne avec un tatouage interpellant, ressemblant au signe nazi "SS". Il déclare que ces lettres sont une protection pour éviter que les homosexuels l'approchent, qu'il assume mal son côté homosexuel.

"L'objectif, c'est justement de dire qu'il y a, dans ces circonstances-ci, un mobile peut-être de haine et de ne pas s'assumer qui pourra être débattu et qui sera peut-être l'occasion de pouvoir ouvrir à nouveau les esprits et de pouvoir parler de tolérance et d'acceptation de la différence", note Sandra Berbuto, avocate d’Unia.

Le procès de Jérémy Davin, qui a laissé ses cheveux repousser, durera au moins trois semaines.