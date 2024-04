Me Tieleman demande un euro symbolique pour chacun de ses clients

Me Jean-Paul Tieleman a réclamé mardi un euro symbolique de dommages et intérêts pour chacune des victimes qu'il défend dans le cadre des débats sur les intérêts civils du procès des attentats du 22 mars 2016 à Bruxelles. L'un de ses confrères, Me Delvaux, a en revanche demandé un million d'euros pour son client.