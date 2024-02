Meurtre de l'avocate Claudia Van Der Stichelen: une reconstitution a eu lieu, le fils présent, l'auteur des faits toujours introuvable

Les faits se sont produits le samedi 28 octobre 2023 au domicile de l'avocat rue Eiland à Sint-Lievens-Houtem. Un homme s'est présenté vers 13h15 et a tiré sur l'avocate et son fils. L'avocate de 58 ans est décédée des suites de ses blessures.

Dans l'enquête sur le meurtre de l'avocate Claudia Van Der Stichelen à Sint-Lievens-Houtem, la reconstitution avec témoins était toujours en cours mercredi après-midi. Le fils de la victime est présent et il a déclaré précédemment que l'agresseur avait demandé à sa mère avant les faits si elle était l'avocate Claudia Van Der Stichelen, ce qui indiquerait que l'agresseur et la victime ne se connaissaient pas.

"Son fils de 22 ans, également présent dans la maison, a également été touché par plusieurs balles, mais a survécu", a indiqué le parquet. L'agresseur est toujours porté disparu.

Plusieurs perquisitions ont déjà eu lieu à proximité du domicile de la victime, notamment à l'aide de l'hélicoptère de la police fédérale et de plongeurs. Fin novembre, deux hommes ont été arrêtés dans cette affaire, dont l'un était sous la garde de Van Der Stichelen, mais ils n'ont finalement pas été traduits en justice faute d'indices suffisants sur leur implication. Cette piste est désormais abandonnée et les enquêteurs tiennent désormais compte du fait que l'agresseur et la victime ne se connaissaient pas.

