Nico Becker a été abattu de 2 balles, au thorax et à la tête

La cour d'assises de Namur a entamé lundi le procès de Gaëtan Legros et d'Alix Verbruggen, qui doivent répondre de l'assassinat de Nico Becker et d'incendie volontaire.

En août 2022, Nico Becker, la victime a été abattue de deux coups de feu, tirés dans le thorax et dans le crâne, à Lonzée (Gembloux). Il habitait Jemeppe-sur-Sambre et était âgé de 21 ans. Interpellé après les faits, Gaëtan Legros a immédiatement avoué les faits. Après les coups de feu, il a conduit le véhicule de Becker et y a mis le feu. Legros a indiqué que Becker le rackettait et qu'il n'avait d'autre choix que de l'abattre, avec l'aide d'un complice, Alix Verbruggen.

Le procès a débuté par la lecture de l'acte d'accusation par l'avocat général Thibaut Vandermeiren. Le 8 août 22 vers 14h, la zone de police Orneau-Mehaigne reçoit un appel lui signalant un début d'incendie à Gembloux. Le véhicule est stationné sur un petit chemin qui donne sur les champs. Une fois l'incendie de la Citroën Berlingo de Nico Becker, né le 22 mai 2001, maîtrisé, un corps est découvert dans le compartiment arrière. Selon l'expert descendu sur place, le feu aurait démarré dans le compartiment arrière du véhicule.