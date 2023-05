"Oui, il y a encore de la colère": le père de Julie Van Espen, assassinée en 2019, accuse la justice de ne pas avoir fait son travail

"Ça n'avance pas !"

La famille de Julie Van Espen conclut dès lors que le droit disciplinaire doit être réexaminé de manière approfondie. "Ça n'avance pas ! Il y a peu de dossiers disciplinaires, et certainement aucun sur des dysfonctionnements." A ses yeux, le délai minimum pour soumettre un dossier devrait être plus long et le délai de prescription devrait être plus flexible. Un premier défi pour la prochaine législature serait donc l'évaluation des chefs de corps. Erik Van Espen s'est dit conscient qu'une majorité des deux tiers était requise pour procéder à une telle réforme. Mais "les réactions à notre lettre ouverte montrent que la plupart des partis pensent que cela devrait être possible".

Des mesures nécessaires pour prévenir des tragédies