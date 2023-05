"Des fractures qui vont des genoux jusqu'aux côtes, une brûlure au 3e degré": Philippe, le papa de Jessica blessée à Rhodes, donne de ses nouvelles

Nous avons pu contacter la famille de Jessica. "De ce que l'on sait à présent, Laurent aurait tourné dans un virage avec le quad. Le quad n'aurait pas bien tourné et ils se seraient forcément retrouvés sur la bande de gauche, dans un virage. Et ils se seraient retrouvés nez à nez avec un camion. Donc, ils ont pris le camion de face. Je sais que les deux, aussi bien le camion que le quad, ont pris feu. Sur les détails de l'accident, c'est à peu près tout ce que l'on sait à l'heure actuelle. Nous n'avons vraiment aucune information supplémentaire", nous a expliqué par téléphone Philippe, le papa de Jessica.

Elle est infirmière, lui était électricien. Laurent s'est battu durant plusieurs heures pour survivre, mais il a finalement succombé à ses blessures. Jessica, elle, souffre d'"énormément de fractures", "qui vont des genoux jusqu'aux côtes, dont le bassin", nous dit le papa de la jeune femme. "Elle a eu, jusqu'à présent, plusieurs opérations, des opérations de plus de 6 heures. Et elle aurait une grosse brûlure au 3e degré sur la cheville. Et le chirurgien plasticien devait voir ce mardi matin s'il faut opérer ou pas pour cette brûlure. Elle est stable... Mais c'est tout ce que l'on sait", poursuit Philippe Bovy.

Jessica se trouve toujours dans un coma artificiel. La famille souhaite un rapatriement le plus rapide possible pour Jessica, mais pour le moment, cela n'est pas possible. Jessica se trouve en soins intensifs, et la famille n'en sait pas plus sur l'état de sa colonne vertébrale.

Pas d'aide de l'ambassade belge