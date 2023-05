Une étude le confirme: si vous faites vos courses en France, vous paierez jusqu'à 44% moins cher

"Par exemple, ça ici c’était 1,10 ou 1,15 euros. Chez nous, c’est 3,5 euros", assure Christine. Cette habitante de La Louvière a décidé de traverser la frontière pour faire ses courses. Un trajet en voiture de 25 minutes qui vaut la peine. "On en a eu pour 300 euros de courses. Un caddie comme ça chez nous, sans regarder avec un peu de marques, à mon avis on aurait dépassé les 450 euros", estime-t-elle.

Sur le parking de ce supermarché en France, les Belges sont nombreux. On les repère aux plaques d’immatriculation. Plus d’un tiers des véhicules appartiennent à des Belges qui partagent le même objectif : faire quelques économies en ces temps difficiles.

Nous sommes une famille nombreuse et nous regardons toujours les prix

Jacques habite à Erquelinnes. Il vient une fois par semaine particulièrement pour acheter de l’eau, mais aussi de la nourriture pour chien : "Ce sac coûte 24,69 euros ici en France et 39 euros en Belgique". Yvette nous montre également quelques bonnes affaires. "Un pot de confiture, j’ai payé ça 1 euro et chez nous c’est 3,5 euros", assure-t-elle.

"Même si chez nous, le régime social fait que les salaires sont indexés, l’augmentation des prix suit l’indexation des salaires, donc c’est un cercle vicieux", regrette un consommateur. "Nous sommes une famille nombreuse et nous regardons toujours les prix. Et c’est rentable en venant en France", assure une mère devant son coffre rempli de sacs.

Les grandes multinationales ont intérêt à avoir des prix différents de pays en pays

Les différences de prix sont importantes d’un pays à l’autre. Il n’y a aucune harmonisation en Europe. Les multinationales en profitent. "Les grandes multinationales ont intérêt à avoir des prix différents de pays en pays. C’est-à-dire qu’en Belgique on sera plutôt amateur de chocolat, donc on sait qu’on peut vendre du chocolat plus cher en Belgique que dans d’autres pays limitrophes par exemple", explique Pierre-Alexandre Billiet, administrateur délégué de Gondola.