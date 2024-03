Pierre Palmade: RTL a eu accès à l’expertise psychiatrique du comédien, un homme "aux deux visages"

En France, les équipes de RTL ont eu accès à l'expertise psychiatrique de Pierre Palmade. Hier, la justice française demandait un procès pour homicide et blessures involontaires, après l'accident qu’il a provoqué il y a tout juste un an.

Une journaliste de RTL France a pu consulter l’expertise psychiatrique de Pierre Palmade. Ce rapport dresse le portrait d'un homme aux deux visages.

Il y a d’un côté le comédien humoriste, travailleur acharné, à jeun et intéressé par les femmes d’âges mûr. De l’autre, le noceur débridé, vivant son homosexualité de façon affichée et toute puissante. Le psychiatre qui décrit ainsi Pierre Palmade estime que c’est le deuxième visage qui a pris progressivement le dessus, dans une recherche toujours plus poussée d’hédonisme au risque du reste de sa vie, écrit ce docteur.