Pistolets, marteaux et agression: découvrez les images du violent braquage du Cash Converters à Berchem

Un braquage violent s'est produit au magasin "Cash Converters" de Berchem ce mardi aux alentours de 10h30. Cinq individus cagoulés et vêtus de noir ont menacé un employé avec une arme avant de s'en prendre violemment à lui. Un mineur de 15 ans a été interpellé.

Sur les vidéosurveillances que nous avons pu visionner, cinq individus cagoulés et habillés de noir font irruption devant le magasin, où un employé se trouvait. Les cinq individus ont pointé une arme sur lui, l'obligeant à rentrer dans le magasin.

L'attaque à l'intérieur du magasin

Une fois à l'intérieur, les cinq suspects ont commencé à braquer le Cash Converters et à voler divers objets électroniques.

Sur les images de vidéosurveillance, on voit alors un deuxième employé surgir et tenter de neutraliser les assaillants, réussissant à en plaquer un au sol. Mais très vite, les quatre autres suspects font marche-arrière et l'agressent violemment, utilisant des marteaux pour le frapper.

Interpellation et enquête

Les forces de l'ordre ont réussi à interpeller l'un des cinq suspects, un mineur âgé de seulement 15 ans. Ce dernier avait déjà été arrêté pour des faits similaires peu de temps auparavant. Les autres suspects sont toujours en fuite.