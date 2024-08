Pour la deuxième fois en 24h, de nouveaux coups de feu à Bruxelles: "Un homme au sol qui crie"

Aux alentours de 21 h 30 ce dimanche, un homme a été touché par balle dans ce quartier d'Anderlecht, au coin de la rue de l'École Moderne. Des traces de sang sont encore visibles sur le sol et témoignent de ce qu'il s'est passé hier soir. La victime, un homme, a été touché et est blessé. Il est toujours à l'hôpital, mais ses jours ne sont plus en danger.

J'ai entendu trois coups de feu.

Une ambulance et des policiers sont arrivés quelques minutes après les faits. Ils ont établi un périmètre de sécurité pour préserver un maximum la scène. Périmètre désormais levé. Une habitante d'un immeuble à proximité a vu toute la scène et témoigne : "J'ai entendu trois coups de feu. Si ma mémoire est bonne, il y avait le bruit d'une moto, pas d'un scooter. Le son venait de là-bas, vers ce coin-là. Quelqu'un de mon immeuble a envoyé un message dans le groupe disant 'il y a un homme au sol qui crie'".