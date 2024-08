Sept ans requis pour le viol d'une dame de 87 ans

Les faits s'étaient déroulés le 9 mai 2023 à Herstal. Le prévenu avait sonné à la porte d'une dame âgée de 87 ans et s'était fait passer pour un agent d'une compagnie des eaux. Sous l'influence de l'alcool, il avait agressé la dame et l'avait fait tomber dans la cave. Après cette première scène de coups, la dame avait été conduite vers son divan, où le prévenu lui avait imposé une scène de viol, une scène de tentative de viol et d'autres actes à caractère sexuel. La police avait été appelée par la victime, qui avait subi une fracture de vertèbre et avait été hospitalisée durant 19 semaines après les faits.

Les éléments d'enquête avaient confirmé la présence de traces de viol. Mais le prévenu a soutenu que le rapport sexuel était demandé et consenti par la victime. Il niait la nature des relations qui lui étaient reprochées et les faits de violences.