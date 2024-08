Nouveaux coups de feu à Bruxelles: "Les jours de la victime sont en danger"

Vous nous avez contactés via le bouton orange Alertez-nous pour signaler des coups de feu à Bruxelles. Voici ce que l'on sait.

Les faits se sont déroulés vers 19 heures. Une personne a ouvert le feu et en a touché une autre qui est toujours entre la vie et la mort. Le parquet le confirme ce dimanche matin : "Les secours sont immédiatement appelés sur place. La victime a été transférée vers l’hôpital, ses jours sont en danger", communique le ministère public.

L'auteur des coups de feu est toujours en fuite.

Un périmètre "d’exclusion judiciaire" a été mis en place sur les lieux pour "préserver les traces utiles à l’enquête".

"Avisé des faits, le substitut du procureur du Roi a ordonné les premiers devoirs d’enquête, à savoir l’audition des témoins, l’enquête caméra et l’intervention du laboratoire de la police judiciaire fédérale. Un Juge d’instruction a été requis du chef de tentative d’assassinat et est descendu sur les lieux en présence du parquet et d’un expert balistique", précise le parquet de Bruxelles.

"L’enquête se poursuit et dans l’intérêt de celle-ci, le parquet ne fera pas d’autres commentaires sur ce dossier", conclut le ministère public.