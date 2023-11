Près de 600 interventions en province de Liège

La zone de secours Vesdre Hoëgne et Plateau, dans la région de Verviers, est intervenue pour sa part à plus de 260 reprises pour des interventions sans dommage corporel. Les services de secours signalent tout de même une personne légèrement blessée. "Les faits sont survenus lorsqu'un arbre est tombé sur la voiture, au niveau de Balmoral, sur le territoire de la commune de Spa", indique la zone.

La zone de secours qui couvre la Communauté germanophone a, elle aussi, été fort sollicitée à 45 reprises pour une intervention. A 18h00, plus aucune intervention n'est en cours sur le territoire de la zone de secours de la Communauté germanophone.

Des toitures endommagées et une centaine d'interventions liées aux fortes rafales de vent ont également mobilisé les pompiers de l'arrondissement de Huy-Waremme. Le dispatching de la zone de secours Hesbaye Meuse Condroz (Hemeco) avait enregistré, jeudi en fin d'après-midi, une septantaine d'appels à l'aide. L'ensemble du territoire situé entre Huy et Hamoir a été touché par des chutes d'arbres et des branchages dans les câbles électriques. La toiture d'une habitation située le long de la rue d'Envoz, à Couthuin (Héron), a été fortement endommagée.

Dans la zone de secours de Hesbaye, une soixantaine d'interventions ont été dénombrées avec, également, des arbres obstruant les voiries, des branchages dans les câbles électriques et des dégâts aux toitures, à Remicourt notamment. Dans les 31 communes que compte l'arrondissement de Huy-Waremme, aucune personne n'a été blessée jeudi en raison des intempéries.