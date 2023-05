"Quand quelqu'un est seul, nu et qu'il se frappe la tête, ne pas envoyer un médecin me paraît incroyable": Simon décède après avoir consommé du LSD au festival de Dour, des policières poursuivies

Ce lundi, à Mons, se tenait le procès de 4 policières poursuivies pour non-assistance à personne en danger. En 2016, au festival de Dour, un jeune Français de 26 ans qui avait consommé de la drogue avait été arrêté et placé en cellule. Son état s'était dégradé et le jeune homme était décédé.

Ils attendaient ce procès depuis 7 ans. Les proches de Simon, décédé en juillet 2016 dans une cellule de police. Ce soir-là, il avait été arrêté pour troubles de l'ordre public après avoir consommé du LSD. Il y restera 4 heures sans recevoir aucune assistance alors que son état est jugé inquiétant. Quatre policières doivent aujourd'hui répondre de non-assistance à personne en danger.

"Il suffit de voir les images pour se rendre compte quand quelqu'un est seul, dans une cellule, nu, qu'il se frappe la tête sur les murs, qu'il boit de l'eau des WC, qu'il tremble et qu'il convulse. Ne pas envoyer un médecin me paraît incroyable dans une société démocratique comme la nôtre", éclaire Me Jean-Philippe Mayence, avocat de la famille de la victime.