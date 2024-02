Quinze arrestations au trimestre dernier dans le quartier Nord de Bruxelles

La Brigade de sécurisation du transport (BST) de la zone de police Bruxelles-Nord a procédé à 15 arrestations, entre octobre 2023 et janvier 2024, dans le cadre du plan de sécurisation du quartier Nord de la capitale, a communiqué la zone vendredi. Les personnes arrêtées l'ont été principalement pour vol et pour trafic de stupéfiants.

"La BST a déjà mené quatre opérations dans le quartier Nord, entre octobre 2023 et janvier 2024. Cette brigade est plus spécifiquement formée à interpeller, en tenue civile, des auteurs de vol en flagrant délit, dans et aux abords des transports en commun", a expliqué la zone de police Bruxelles-Nord. En plus de son travail quotidien, la BST a repris les missions de la Task Force qui avait été mise en place par la zone il y a quelques mois afin de renforcer la sécurité au sein du quartier Nord, notamment en ciblant les voleurs et vendeurs de stupéfiants multirécidivistes.

Les quatre opérations menées récemment par la BST ont abouti à 15 arrestations. Six concernent des suspects de vol à la tire à la gare de Bruxelles-Nord, une concerne un suspect de recel et deux concernent des suspects de vente de stupéfiants. Les quatre dernières ont rapport à des personnes qui faisaient l'objet d'ordonnances de capture.