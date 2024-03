Report dans le dossier d'un amateur de violences sexuelles contre des enfants

Le tribunal correctionnel de Liège a décidé vendredi de reporter au 7 juin prochain la suite de l'examen du dossier d'un Liégeois âgé de 22 ans poursuivi pour avoir détenu et diffusé des images d'agressions sexuelles de mineurs d'âge. Ce prévenu, amateur de violences extrêmes, utilisait le login "Marc Dutroux" pour accéder à internet.

Le prévenu avait amassé des images d'agressions sexuelles de mineurs d'âge, ainsi que des fichiers zoophiles, des images de viols collectifs et des scènes de meurtres. Il utilisait le login "Marc Dutroux" pour accéder à des sites de conversations orientées sur la pédophilie. Ses agissements, qui ont débuté, en 2019 avaient été dénoncés en juillet 2020 par un organisme américain qui s'occupe de la protection des enfants disparus ou exploités.

Un expert avait déterminé que le prévenu nie sa responsabilité et qu'il ne semble pas conscient de ses déviances ou des interdits liés à la sexualité. Le parquet avait requis contre lui une peine d'un an de prison et une amende.