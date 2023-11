Sept ans de prison pour le viol d'un enfant de 14 ans

Les faits avaient été commis sur un jeune souffrant d'un trouble dissociatif de l'identité. Cet adolescent s'était rendu à plusieurs reprises chez le prévenu, qui l'avait manipulé et lui avait imposé des actes sexuels dans un climat de violences et d'insultes.

Le prévenu répondait de faits de viols et d'atteintes à l'intégrité sexuelle, mais aussi de détention d'arme et de détention et diffusion d'image d'agressions sexuelles de mineurs. Entre 2012 et 2022, il avait téléchargé 36.000 images illégales.